ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ارهابي حاول دخول قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الاولى احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع والتي اكدت توجه احد الارهابيين قادما من كلار للدخول الى قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

وأضاف "على ضوء تلك المعلومات وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة الاول تم نصب كمين محكم في سيطرة بابا محمود مدخل قضاء خانقين اسفرت عن القاء القبض على الارهابي المطلوب للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب وجرى بعدها اتخاذ الاجراءات الاصولية لتسليمه الى جهة الطلب".