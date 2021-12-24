قائممقام قضاء الموصل: سامتثل للقضاء وتهمتي كيدية

أكد قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي، اليوم الجمعة، أنه سيمثل أمام القضاء، فيما أشار إلى أن التهمة الموجهة له كيدية.

وقال الاعرجي في خطاب وجهه الى أبناء محافظة نينوى إن "صدور امر قبض بحقي او استقدام فهو اجراء قضائي طبيعي جدا على اعترافات كيديه واؤكد الى اهلي في محافظة نينوى أني سامتثل للقضاء وكلي ايمانا بعدالة القضاء في انصافي من هؤلاء المجرمين ومن وجههم من المافيات وساستحصل موافقة القضاء لنشر كل اجرائاتنا في قائممقامية قضاء الموصل التي اتخذناها ضد الذين وجهوا لنا التهم الكيديه وبالاسماء والتواريخ ونحن من ساعدنا الهيئه التحقيقيه لقضايا التزوير بكثير من الوثائق وبدورهم اكملوا الاجراءات الاخرى".

وأضاف "سيظهر الله الحق قريبا بعد ان ياخذ القضاء دوره العادل للتحقيق في مفرده ادعوها المتضررين ضدي وهم في قبضة القانون ومنهم من صدرت احكام بحقهم واستغرب لماذا لم يصرحوا اويتهموني قبل هذا الوقت بالذات".

وأشار إلى أن "بعضهم في السجن منذ اكثر من سنه وليس بالجديد على هؤلاء واياديهم ملطخه بدماء الابرياء الذين منعوهم ووقفوا ضدهم في عمليات التزوير من موظفي الدوله وانا احملهم شخصيا دماء الشهداء في دوائر التسجيل العقاري وبلدية الموصل الذين ذهبوا ضحية نفس الوجوه التي توجه لنا التهم"، مختتما خطابه بالقول "ثقتي كبيره بالقضاء وسامتثل امام القاضي المختص وادلي بافادتي وبالوثائق" .