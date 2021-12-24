تستضيفها بغداد.. إيران تتحدث عن جولة محادثات مع السعودية

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أمير عبد اللهيان قوله "وافقت السعودية الأسبوع الماضي على منح تأشيرات لثلاثة من دبلوماسيينا الذين سيبدأون العمل لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة".

وقال الوزير في مؤتمر صحفي في طهران، اليوم الخميس، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجولة المقبلة من المحادثات السعودية الإيرانية ستعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد.