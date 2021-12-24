القبض على ناقل وموزع للمخدرات في النجف

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، القبض على ناقل للمواد المخدرة في محافظة النجف

وقالت الوزارة في بيان ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص الذي يقوم بنقل المواد المخدرة بمحافظة النجف، ضبط بحوزته (٨٠٠) حبة مخدرة وأدوات تعاطي ومادة الكرستال المخدرة".

واضاف البيان ان "القبض جاء بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات في المحافظة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة وإحالته الى القضاء".