الكشف عن تزايد خطير في أعداد عناصر داعش الارهابي في منطقة بالأنبار

أفاد مصدر أمني رفيع ، الخميس، بتزايد اعداد عناصر داعش الإرهابية في احدى مناطق غرب الانبار.

وقال المصدر ، ان “معلومات استخباراتية توفرت لدى القيادات الامنية تفيد بأن منطقة الشامية غربي الانبار، شهدت تزايد أعداد خلايا عناصر داعش هناك”.

وأضاف، أن “اعداهم كانت لا تتعدى 20 عنصرا واصبحوا بحدود 150 عنصر ارهابي حاليا”، مؤكدا وجود “مخطط لزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة بالتزامن مع انسحاب القوات الامريكية”.

وأوضح المصدر، أن “مؤشرات تفيد بان بعض المنافذ غير القانونية على الشريط الحدودي مع سوريا شهدت عمليات تسلل باتجاه مناطق الشامية وحديثة وفق خطة غض البصر التي تمارسها القوات الامريكية المرابطة في منطقة التنف السوري القريب من الشريط الحدودي غربي الانبار”.

يشار الى ان مسؤولين محليين وقيادات امنية أكدوا في وقت سابق وجود مجاميع صغيرة من عناصر التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية.