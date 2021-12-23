جنايات ذي قار: الاعدام بحق مجرمين اشتركوا بتفجير في البصرة

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن اصدار محكمة جنايات ذي قار حكما بحق ثلاثة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت لقيامهم بالاشتراك بتفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة.

وذكر بيان للمجلس، أن “محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بحق ثلاثة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت لقيامهم بالاشتراك بتفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة ادت إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين”.

وأضاف البيان، أن “المحكمة أصدرت ثلاثة أحكام بحق المجرمين بالاعدام شنقاً حتى الموت وفقا لأحكام المادة الثانية /اولاً وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.