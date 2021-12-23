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دبلوماسي ايراني يكشف عن تورط “عراقيين” بجريمة المطار


كشف الدبلوماسي الايراني السابق هادي افقهي، الخميس، عن وجود ضغوط أميركية تمارس على الحكومة العراقية بشان عدم التعاطي مع ملف اغتيال قادة النصر في مطار بغداد، مبينا ان هناك اسماء من الداخل العراقي متورطة بعملية اغتيال قادة النصر اضافة الى التدخل الصهيوني.

وقال افقهي في حوار متلفز  ان “هناك تبادل في المعلومات والوثائق والادلة بين العراق وايران حول موضوع اغتيال قادة النصر”، مبينا ان “هناك اسماء من الداخل العراقي متورطة بعملية اغتيال قادة النصر اضافة الى التدخل الصهيوني”.

واضاف ان “اكثر الادلة التي قدمت حول اغتيال قادة النصر هي من الجانب الإيراني”، لافتا الى أن “الجانب العراقي لم يتعامل بشكل كاف معنا بقضية اغتيال قادة النصر”.

وأشار افقهي الى ان “هناك ضغوطات اميركية على العراق حول قضية اغتيال قادة النصر”، مبينا أن “النتائج الاستقرائية والامنية تثبت ان هناك نوع من التورط لمسؤولين عراقيين باغتيال القادة الشهداء”

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