العامري: عدم خروج القوات الاجنبية نهاية العام سيؤدي الى عدم استقرار العراق

حذر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، من أن “عدم خروج القوات الاجنبية نهاية العام سيؤدي الى عدم استقرار العراق”.

وقال العامري، في بيان، على هامش استقباله السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي، :”نثمن الدور الياباني المهم في المنطقة”، مثنيا “على مواقف الحكومة اليابانية في دعم استقرار العراق وترسيخ المسار الديمقراطي فيه”.

واكد ان “موقفنا واضح من تواجد القوات الاجنبية، فالسيادة الوطنية خط احمر”، محذرا “من عدم استقرار العراق في حال عدم خروج هذه القوات نهاية العام الحالي”.

وبين العامري “في حالة احتياج العراق الى مستشارين اجانب لاغراض التدريب والمشورة يجب ان يكون وفق الدستور والقوانين العراقية النافذة وبشفافية عالية”.

من جانبه اشاد السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي بـ”تحمل العراق لدوره الاكبر في استقرار دول المنطقة”، لافتا الى ان “بلاده مستمرة بدعم العراق في جميع المجالات”.

وذكر ان “العالم يتابع المشهد العراقي ويتطلع لحلحة الازمة السياسية في الساحة العراقية وفق الطرق الديمقراطية”.