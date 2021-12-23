الأخبار

العامري: عدم خروج القوات الاجنبية نهاية العام سيؤدي الى عدم استقرار العراق


حذر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، من أن “عدم خروج القوات الاجنبية نهاية العام سيؤدي الى عدم استقرار العراق”.

وقال العامري، في بيان، على هامش استقباله السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي، :”نثمن الدور الياباني المهم في المنطقة”، مثنيا “على مواقف الحكومة اليابانية في دعم استقرار العراق وترسيخ المسار الديمقراطي فيه”.

واكد  ان “موقفنا واضح من تواجد القوات الاجنبية، فالسيادة الوطنية خط احمر”، محذرا “من عدم استقرار العراق في حال عدم خروج هذه القوات نهاية العام الحالي”.

وبين العامري “في حالة احتياج العراق الى مستشارين اجانب لاغراض التدريب والمشورة يجب ان يكون وفق الدستور والقوانين العراقية النافذة وبشفافية عالية”.

من جانبه اشاد السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي بـ”تحمل العراق لدوره الاكبر في استقرار دول المنطقة”، لافتا الى ان “بلاده مستمرة بدعم العراق في جميع المجالات”.

وذكر ان “العالم يتابع المشهد العراقي ويتطلع لحلحة الازمة السياسية في الساحة العراقية وفق الطرق الديمقراطية”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن تزايد خطير في أعداد عناصر داعش الارهابي في منطقة بالأنبار
جنايات ذي قار: الاعدام بحق مجرمين اشتركوا بتفجير في البصرة
دبلوماسي ايراني يكشف عن تورط “عراقيين” بجريمة المطار
كريم عليوي يؤشر “خللا” بتنفيذ اتفاق انسحاب القوات الأميركية
العامري: عدم خروج القوات الاجنبية نهاية العام سيؤدي الى عدم استقرار العراق
صادقون: المشهد لا يتحمل التعقيد وعلى الاتحادية حسم الطعون للمضي نحو الحكومة
النزاهة تعلن ضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في الأنبار
الدفاع تصدر الأمر الوزاري الخاص بتحويل الصفة العسكرية الى المدنية
الإطاحة بإرهابي في نينوى
الصحة تعلن الموقف الوبائي لاصابات ووفيات كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك