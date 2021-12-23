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صادقون: المشهد لا يتحمل التعقيد وعلى الاتحادية حسم الطعون للمضي نحو الحكومة


اكد عضو تحالف الفتح والقيادي في كتلة صادقون ،احمد الكناني ،الخميس، ان المحكمة الاتحادية وبعد تأجيل حكمها بشان الطعون المقدمة باتت ملزمة بحسمها بشكل فوري دون تأجيل جديد للمضي نحو تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان المشهد السياسي لن يتحمل المزيد من التعقيد.

وقال الكناني في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “إرجاء النظر بموعد حسم كافة الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات المبكرة من قبل الهيئة القضائية مرة أخرى سيجعل من المشهد السياسي اكثر تعقيدا في ظل وجود ازمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد”.

وأضاف، انه “على القوى السياسية حسم امرها وحل الخلافات والمشاكل السياسية فيما بينها من اجل الذهاب باتجاه اختيار رئيس جمهورية ورئيس برلمان وحكومة جديدة قادرة على تلبية طموح الشعب العراقي”.

وأشار الكناني، الى ان ” الغالبية الشعبية والقوى السياسية تعتبر الحكومة الحالية فاشلة بامتياز بفعل قراراتها التي اضرت بالمواطن العراقي وخصوصا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والأمني”.

وفي وقت سابق، أجلت المحكمة الاتحادية الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى 26 من الشهر الجاري، وهي القضية التي رفعها رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، للطعن في نتائج الانتخابات مطلع الشهر الجاري.

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