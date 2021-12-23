النزاهة تعلن ضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط مُعاملاتٍ وهميَّةٍ وأدويةٍ مُنتهية الصلاحيَّة في دائرتي التقاعد والصحَّة في مُحافظة الأنبار.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى دائرة التقاعد – قسم ضحايا الإرهاب، تمكَّن بعد إجراء التحرّي والمُتابعة من ضبط (14) مُعاملةً تقاعديَّةً غير أصوليَّةٍ ووهميَّة تمَّ ترويجها من قبل أحد المُعقّبين بالتعاون مع مُوظَّفين في الدائرة"، مُبيّنةً أنَّ "المُستمسكات الثبوتيَّـة كافة لأصحاب المُعاملات لا وجود لها".

وأضافت الدائرة إنَّ "الفريق تمكَّن، من تنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين في مستشفى الرمادي للنسائيَّة والأطفال، أسفرتا عن ضبط (2) كارتون من مسحة فحص فايروس كورونا (BCR) منتهية الصلاحية منذ تاريخ 23/8/2021، دون اتخاذ إدارة المُستشفى أي إجـراءٍ بشأنها، فضـلاً عن ضبـط (6500) شـريط دواءٍ مُنتهي الصلاحيَّـة منذ شهر أيلول الماضي في حين يشير (الليبل) المُثبت على علب الأشرطة إلى أنَّ صلاحيَّة هذه المادة تمتدُّ إلى شهر تموز من العام القادم 2022".

واشارت الى، "تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ أحد المُتَّهمين في القضيَّة الأولى؛ وفقاً لأحكام المادَّة ( 289 و298) من قانون العقوبات".