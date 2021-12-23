الإطاحة بإرهابي في نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالقبض على ارهابي في محافظة نينوى، وضبط صواريخ واعتدة في قضاء تلعفر.

وقال المصدر انه "بعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة من مصادر ل مش21 فق15 ومقاطعتها مع الوكالات الأمنية حول وجود أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قرية (حلاوة) التابعة الى قضاء الحضر والواقعة قرب الحدود الفاصلة مع ل مش76 على الفور تم تشكيل فريق عمل وبالتنسيق مع شعبة اس ومكافحة إرهاب/المحلبية".

واضاف انه "تمت مداهمة موقع تواجد الإرهابي مضمون البحث وإلقاء القبض عليه ويدعى، الإرهابي ابراهيم محمود صالح محمد الجبوري والمكنى ابو ريام، المتهم آنفاً صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق احكام المادة(4) إرهاب".

واشار الى انه "تم تسليمه الى شعبة اس ومكافحة إرهاب/المحلبية بوصل تسليم إصولي".

وفي سياق اخر، اشار المصدر الى انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر ف2 ل مش73 فق15 تفيد بوجود كدس عتاد في قرية (قصبة الراعي)، التابعة الى قضاء تلعفر على الفور خرجت قوة إلى المنطقة المُشار إليها آنفاً وبعد البحث والتفتيش تم العثور على:-

1- صاروخ محلي الصنع(جهنمي) عدد(1)

2- قنبرة هاون عيار 120 ملم عدد(14)

3- قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد(9)

4- رمانة قاذفة مضاد للأشخاص عدد(1)".

واشار المصدر الى انه "تم معالجة وتفجير المواد اعلاه من قبل مفرزة المعالجة فق15 بدون حادث".