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بعد إعلان العطلة.. تنويه من التربية بشأن امتحانات يوم الأحد


اعلنت وزارة التربية، الخميس، تأجيل امتحان يوم الاحد القادم الخاص بطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه (الدور الثاني التكميلي) إلى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول المعلن (يوم الاثنين ٢٠٢١/١٢/٢٧).

وذكرت التربية في بيان إن "امتحان يوم العطلة سينتقل الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول، متمنياً لأبناء شعبنا العزيز دوام الافراح والسعادة، ولطلبتنا الاعزاء الموفقية والنجاح".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق يوم الأحد القادم بمناسبة عطلة عيد ميلاد السيد المسيح".

 

 

 

 

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