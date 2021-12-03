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مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة


بينما الجميع منشغل بنتائج الانتخابات المزورة فضلا عن الحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي نجد ان جهة مجهولة تعطي الموافقات لاحياء حفلات للفجور والانحلال الاخلاقي وتدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب في بغداد وعلى ارض مدينة العاب القناة المسماة بالسندباد لاند 

فنجد محمد رمضان رمز التطبيع الثاني بعد اليسا وكذلك وصلت الراقصة فيفي عبدة ومجموعة من الفنانيين ليحضروا حفل شذی حسون!!

الفنانة لايربطها بالعراق سوی البكاء علی صدام!!

هذه الحفلات تفعل ما لاتفعله أي وسيلة أخری!! حيث تنشر الفجور والانحلال الاخلاقي على ارض الجوادين عليهم السلام 

 يحاول المطبلون للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم ان يخترقوا ارض العراق فوجدوا الفرصة سانحة من خلال ارسال الفجرة والمنحلين ليقيموا الحفلات الماجنة تحت يافطة الفن والانفتاح على العالم وتبادل الخبرات الفنية 

هذه دعوة جادة ومطالبة جدية لمنع هكذا حفلات ماجنة على ارض العراق المقدسة وعلى كل المسؤولين العراقيين وكتل واحزاب اسلامية ووطنية ان يقفوا ضد هذا الانحلال والمجون . 

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مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
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