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نائب سابق: المفوضية اجرت العد اليدوي بطريقة اسقاط الفرض


أكد النائب السابق عن تحالف الفتح قصي عباس، السبت، أن العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات الذي جرى في محافظة نينوى أجرته المفوضية بطريقة إسقاط الفرض.

وقال عباس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تستجيب لجميع الطعون والشكاوى المقدمة من قبلنا، وفتحت صناديق معينة”.

وأضاف، أن “المفوضية أجرت العد والفرز بعيدا عن وسائل الإعلام ولم تسمح لمراقبي الكيانات بالاقتراب من عملية العد، وبالتالي نحن نشكك بالعملية ونطالب بفرز جميع الصناديق، وبطريقة مهنية”.

وتطالب قوى سياسية بضرورة إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، حيث تؤكد حصول عمليات تزوير كبرى للنتائج.

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