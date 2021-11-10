اللكاش: انسحاب بعض القوى من العملية السياسية سيجعلها في خطر

حذر عضو تيار الحكمة محمد اللكاش, الأربعاء, من انسحاب بعض القوى السياسية من العملية السياسية، معتبرا ان انسحابها سيجعل العملية السياسية في خطر , داعيا الى إيجاد خطوات قانونية لتلبية مطالبها بإعادة العد والفرز الشامل .

وقال اللكاش في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” عملية التزوير وسرقة الأصوات باتت امرا حقيقيا وواقعيا لوجود ادلة دامغة توكد ذلك”، مبينا أن “مفوضية الانتخابات ماتزال تتجاهل التعامل مع جميع الشكاوى، ما أدى الى زيادة الشكوك بوجود تلاعب وسرقة للاصوات ” .

وأضاف ان “التجاهل المتعمد من قبل مفوضية الانتخابات للشكاوى بالكامل أوصل بعض القوى الى اتخاذ قرار بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم الاخذ بمطالبهم من قبل المحكمة الاتحادية”.

وحذر اللكاش من “انسحاب بعض القوى السياسية من العملية السياسية لكون قرار الانسحاب سيجعل العملية السياسية في خطر” .