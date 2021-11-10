العصائب: جميع الخيارات مطروحة ومقاطعة العملية السياسية احدى الخيارات

اكدت حركة عصائب اهل الحق, الأربعاء , ان القوى السياسية المعترضة لديها عدة خيارات في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، مبينة ان خيار الانسحاب من العملية السياسية هو احدى الخيارات المطروحة.

وقال المتحدث باسم الحركة محمود الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مواقف القوى السياسية سوف لن تتأثر بأية ضغوط تمارس عليها من اجل القبول بنتائج الانتخابات لكونه تنصل عن أصوات جماهيرها”.

وأضاف الربيعي، ان “هناك عدة خيارات مطروحة لدى القوى المعترضة في حال عدم تلبية المطالب”، مبينا أن “من ضمن الخيارات الصعبة هو مقاطعة العملية السياسية او الذهاب الى المعارضة” .

وأشار الربيعي الى ان “الخلاف الجاري ليس خلافا بين المكونات الشيعية كما يسوقه البعض لكنة خلاف بين المرشحين المسروقة أصواتهم وبين مفوضية الانتخابات” .