صادقون: مكافحة الشغب لم تطلق النار على المتظاهرين السلميين وهناك قوة اخرى

حذرت كتلة صادقون النيابية، الأربعاء، ممن أسمتهم بـ”الغادرين” متهمة إياهم بقتل المتظاهرين السلميين.

وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، في تصريح ل /المعلومة/، أن” من وقف مع العملية السياسية في الأمس لا يمكن له القيام بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم”، لافتا إلى أن “من استهدف المحتجين السلميين هم نفسهم من استهدفوا تظاهرات العام الماضي في ساحة التحرير”.

ونبه إلى “وجود أطراف سياسية تسخر قوة مسلحة لدق أسفين الفرقة بين الشعب والقوات الأمنية ولتحقيق الشعبية لها من جهة واتهام المتظاهرين السلميين في بوابة الخضراء من جهة أخرى”.

وأشار إلى أن” من غدر بالأمس عاد اليوم ليغدر بحماية بعض الأطراف والأجندات التي تريد الإساءة للتظاهرات ولقوى الإطار ألتنسيقي على وجه الخصوص”.