الأخبار

صادقون: مكافحة الشغب لم تطلق النار على المتظاهرين السلميين وهناك قوة اخرى


حذرت كتلة صادقون النيابية، الأربعاء، ممن أسمتهم بـ”الغادرين” متهمة إياهم بقتل المتظاهرين السلميين.

وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، في تصريح ل /المعلومة/، أن” من وقف مع العملية السياسية في الأمس لا يمكن له القيام بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم”، لافتا إلى أن “من استهدف المحتجين السلميين هم نفسهم من استهدفوا تظاهرات العام الماضي في ساحة التحرير”.

ونبه إلى “وجود أطراف سياسية تسخر قوة مسلحة لدق أسفين الفرقة بين الشعب والقوات الأمنية ولتحقيق الشعبية لها من جهة واتهام المتظاهرين السلميين في بوابة الخضراء من جهة أخرى”.

وأشار إلى أن” من غدر بالأمس عاد اليوم ليغدر بحماية بعض الأطراف والأجندات التي تريد الإساءة للتظاهرات ولقوى الإطار ألتنسيقي على وجه الخصوص”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفتح: نخشى من التوافقية ان تفرز شخصية ضعيفة لرئاسة الحكومة
اللكاش: انسحاب بعض القوى من العملية السياسية سيجعلها في خطر
العصائب: جميع الخيارات مطروحة ومقاطعة العملية السياسية احدى الخيارات
صادقون: مكافحة الشغب لم تطلق النار على المتظاهرين السلميين وهناك قوة اخرى
الكناني: العراق يمر بانسداد سياسي وتدخل المرجعية بات ضروريا
الشيخ جلال الدين الصغير يشارك في مجلس العزاء المقام على ارواح المتظاهرين السلميين الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي
المفوضية: الهيئة القضائية ستنظر في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة
دعا الى “التدخل العاجل”.. علاوي يبعث رسالة الى المرجع السيستاني بشأن الأوضاع الحالية
العامري يلوح بمقاطعة العملية السياسية: لن نقبل بفرض الارادات
الإطاحة بالمستشار العسكري في داعش الارهابي لما يسمى ولاية نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك