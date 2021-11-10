الكناني: العراق يمر بانسداد سياسي وتدخل المرجعية بات ضروريا

أكد عضو كتلة صادقون النيابية، احمد الكناني، الاربعاء، أن” الساحة العراقية بحاجة إلى بيان المرجعية وحكمتها المعهودة في القضايا التي تخص امن وسيادة العراق”.

وقال الكناني، في تصريح ل /المعلومة/، أن “العملية السياسية في العراق تمر بأزمة وانسداد شديدين بين القوى المتنافسة على تشكيل الحكومة والحل الوحيد لإنهائها دخول مرجعية النجف وإبداء الرأي كما فعلت في المناسبات السابقة”.

وأوضح، أن” تدخل المرجعية أمر متوقع كما حصل في كل مرحلة تنمو فيها أزمة سياسية أو أمنية فيكون رأيها بمثابة النقاط على الحروف دون وجود للضجيج السياسي والأممي الذي يحصل عادة”.

وأشار إلى أن “استقالة الحكومة السابقة وحل أزمة تشرين كانت برعاية وتوجيه من المرجعية الدينية العليا”، لافتا إلى أن” العراق في هذه الفترة بحاجة إلى بيان المرجعية وتدخلها صار ملحا أكثر من أي مرحلة أخرى”.