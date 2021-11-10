العامري يلوح بمقاطعة العملية السياسية: لن نقبل بفرض الارادات

عبر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، عن رفضه أسلوب فرض الارادات، مبينا أن مقاطعة العملية السياسية أمر وارد في ظل الأزمة الحالية.

وقال العامري، في بيان ، على هامش لقاءه وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني، “لن نقبل بفرض الارادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل”.

ولفت الى أن “ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها”، مؤكدا ان “الارباك والتخبط بعمل المفوضية سبب رئيسي بالازمة السياسية الحالية”.

واشار الى ان “المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة اجراءات لطمأنة القوى السياسية بعدم تزوير النتائج لكنها لم تلتزم باي تعهد ذكرته”.

وجدد العامري “تنديده الكبير للقمع الذي جرى ضد الشباب المتظاهر المعترض على سرقة اصواته ومواجهته بالرصاص”.

من جانبه، شدد الوفد الكردي على “عمق العلاقة والشراكة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والقوى السياسية في بغداد”.