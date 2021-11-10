ما هي قصة “البطاقة العمياء” التي غيرت نتائج الانتخابات؟

كشف رئيس مجلس انقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس ، الأربعاء، عن حقيقة البطاقة التي تعرف باسم “العمياء” التي غيرت نتائج الانتخابات في الانبار ومحافظات اخرى لصالح كتلة واحزاب متنفذة.

وقال الهايس في تصريح صحفي إن “كتل واحزاب سياسية متنفذة اعتمدت وبشكل مباشرة على ما يسمى بـ (البطاقة العمياء) كما يحلو للبعض من اهالي الانبار ومحافظات اخرى ان يطلق عليها وهي البطاقة الانتخابية التي صوت بواسطتها الناخبين في عام 2018 بدون صورة ويمكن استخدمها لأكثر من مرة كونها لا تحمل صورة ولا تخضع للرقابة من قبل مفوضية الانتخابات”.

واضاف ان “متنفذين استخدموا هذه البطاقة في الحصول على الاف الاصوات حيث شوهد في مراكز انتخابية قيام ناخبين يستخدمون هذه البطاقة في التصويت لعشرات المرات ما فسح المجال بحدوث عمليات تزوير كبيرة لصالح احزاب متنفذة اعتمدوا على تمرير هذه البطاقة على الرغم من معرفة المفوضية سهولة استخدامها لأكثر من مرة في عمليات التصويت”.

وتابع الهايس، أنه “لولا استخدام هذه البطاقة لما فاز العديد من الشخصيات السياسية وحدثت عمليات تغيير كبيرة لنتائج الانتخابات وأقصت العديد من الخصوم السياسيين”.