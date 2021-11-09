صادقون : لا نقبل باللجان التحقيقية ونطالب بكشف قتلة المتظاهرين

اكد عضو كتلة صادقون محمد البلداوي ، الثلاثاء، ان “الحكومة وقياداتها هي من قامت بقتل المتظاهرين” ، رافضا تشكيل اللجان التحقيقية بهذا الشأن.

وقال البلداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، انه “لا نقبل بتسويف دماء الشهداء ونطالب بكشف الحقائق وليس تشكيل لجان تحقيقية” مبيناً ان “اللجنان التحقيقية لا فائدة منها”.

ولفت الى ان “الكاظمي يريد تسويف دماء الشهداء بتشكيل اللجان التحقيقية وهذا الامر مرفوض جملةً وتفصيلاً ” مشيراً الى انه “لا نقبل باللجان التحقيقية ونطالب بكشف قتلة المتظاهرين”.

وأشار الى “ضرورة تحقيق مطلب المتظاهرين والاستجابة من قبل المفوضية وحقن دماء المتظاهرين قبل ان تزهق أرواح كثيرة جراء التصادم بين المتظاهرين والشغب”.

وكان المحلل السياسي كاظم الحاج أكد في تصريح سابق، ان “التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد لن تؤثر على المعتصمين بل زادتهم عزيمة وإصرارا، مبينا أن الخطوات التصعيدية السلمية مستمرة أيضا”.