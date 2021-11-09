استخبارات الحشد تلقي القبض على عنصر بداعش الارهابي في نينوى

تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وقال اعلام الحشد، في بيان إن “معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت قوة من مديرية المعلومات العامة التابعة لمعاونية استخبارات الحشد بالاشتراك مع قيادة عمليات نينوى للحشد من تنفيذ واجب اعتقال المتهم (م. س.) أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.

وأوضح أن “الإرهابي عمل ضمن قاطع صلاح الدين وأكمل دورات تدريبية ضمن ما يسمى معسكر الصديق، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اصوليا”.

ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات المواطنين الى “التعاون بنقل المعلومات عن الإرهابيين والمشبوهين عبر الاتصال بالرقم الساخن ٤٨١ مع التعهد بالحفاظ على سرية بيانات المتصل”.