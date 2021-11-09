قيادي بالفتح يكشف ابرز نتائج اجتماع الإطار التنسيقي

كشف القيادي بتحالف الفتح محمد البياتي اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي حتى هذه اللحظة مازال متمسك بالاعتراضات والمطالبة بالعد والفرز اليدوي.

وقال البياتي في حديث صحفي إن “على رأس المطالب التي كانت من ضمن النقاط المهمة في الاجتماع الذي حدث يوم أمس المتمثلة بأعضاء الإطار التنسيقي وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، بإعادة العد والفرز اليدوي، والمطالبة بتحقيق بمن أصدر الأوامر بضرب التظاهرات وإحراق خيم المعتصمين”.

وفيما يخص تشكيل الحكومة أكد البياتي: أن “الجميع ينتظر نتائج العد والفرز اليدوي، وبعد ذلك نرى توافق الكتل السياسية على النتائج”.

وأوضح البياتي أن “الكلام عن تشكيل حكومة حالية سابق لأوانه”، موضحا أننا ننتظر التوافق على نتائج الانتخابات ومن ثم نتحدث عن تشكيل الحكومة”.