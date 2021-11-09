عضو تحالف الفتح فارس البديري يحذر من مخطط أميركي لاحداث اقتتال شيعي – شيعي

حذر عضو تحالف الفتح فارس البديري، الثلاثاء، من مخطط امريكي لاحداث اقتتال شيعي – شيعي، بهدف تحقيق مصالحها في العراق وابعاد الأطراف الرافضة لوجودها عن العملية السياسية.

وقال البديري لـ /المعلومة/، ان “العراق قد يدخل في ازمة جديدة في حال تشكيل الحكومة الجديدة ودخول العنصر الأميركي على الخط بعد فتح قنوات اتصال مع بعض الكتل التي ارتفعت حظوظها بعد الانتخابات”.

وأضاف ان “واشنطن تخطط لحرب شيعية – شيعية وايصال صورة للجميع ان هذا المكون غير قادر على امساك وإدارة البلد بالشكل الصحيح، وهي رسائل تبعثها اميركا من اجل الاقتتال بين اطراف المكون الشيعي”.

وبين ان “هناك مخطط ممنهج لابعاد بعض الأطراف الرافضة للوجود الأميركي عن العملية السياسية، بهدف ضمان تحقيق مكتسباتها في العراق، على الرغم من ان الطرف الحاصل على اعلى الأصوات في الانتخابات هو أيضا من الرافضين للوجود الأجنبي، الا ان المواقف قد تتبدل وفقا لما يسمى بـ (المطابخ السياسية)”.