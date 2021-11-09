“البيانات الرسمية مربكة”.. طالباني: لم نعرف لغاية الان طبيعة استهداف منزل الكاظمي

كشفت النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، الثلاثاء، من وجود مخطط لتمرير نتائج الانتخابات دون اي تغيير ، مبينة ان البيانات الخاصة باستهداف رئيس الوزراء مربكة ولا نعلم من هي الجهة التي استهدفته.

وقالت طالباني في تصريح متلفز ان “هناك أدلة قدمت أمام رئيس الجمهورية برهم صالح عن التلاعب بالانتخابات الا ان هناك تخطيط لتمرير نتائج الانتخابات”.

واضافت ان ” المعترضين على نتائج الانتخابات لا يسعون لإلغائها وان عدم إعلان النتائج النهائية للانتخابات سبب إرباكا المفوضية مطالبة بالعمل بجدية وإنهاء أزمة الانتخابات”.

واشارت طالباني الى انه “لم نعرف طبيعة استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حتى الآن والبيانات الرسمية مربكة”، مؤكدة ان “السيادة لا تجزأ وخرقها غير مبرر”.