سياسي: المعتصمون غير ملزمين بإحدى فقرات بيان الاطار التنسيقي

اكد السياسي العراقي كاظم الحاج , الثلاثاء , ان المعتصمين غير ملزمين بفقرة بيان الاطار التنسيقي بشأن ازالة مظاهر الاحتجاج , مطالبا قوى الاطار بإعادة النظر في البيان الذي صدر عن الاجتماع .

وقال الحاج في تصريح لـ/المعلومة/، ان “البيان الصادر عن اجتماع الاطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات يجب إعادة النظر فيه لكونه يعارض مطالب المتظاهرين والمعتصمين الرافضين لنتائج مفوضية الانتخابات”.

وأضاف ان “ما صدر من بيان عن اجتماع قوى الاطار التنسيقي لن يلتزم به المعتصمين وهم ماضون في اعتصاهم وخطواتهم التصعيدية السلمية المقبلة في حال عدم استجابة المفوضية والمحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز اليدوي”.

وأشار الحاج إلى أنه “من الخطأ ان تتخلى قوى الاطار التسيقي التخلي عن مطالبها التي يرفعها المعتصمين والقبول بنتائج المفوضية المزورة”.