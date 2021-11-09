الشيخ قيس الخزعلي: مطلبنا بإعادة الانتخابات لا يزال قائما

لوح الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الثلاثاء، بمقاطعة العملية السياسية في حال عدم تصحيح نتائج الانتخابات وانصاف المعترضين، مبينا ان مطلبنا بإعادة الانتخابات التشريعية لا يزال قائما.

وقال الخزعلي في حوار متلفز ان “النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد أنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير”.

واضاف ان “مطلبنا بإعادة الانتخابات التشريعية لا يزال قائما بسبب ما رافقها من تلاعب ونحن نرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وقد نتجه إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها”.

وكان الخزعلي أكد في وقت سابق، أنه يميل لفرضية وجود طرف ثالث في محاولة اغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مبينا انه لديه شكوك في الرواية الرسمية بشان محاولة الاغتيال.