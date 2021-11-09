الهايس: انتخابات تشرين شهدت أكبر عمليات تزوير وتصفية خصوم

اكد رئيس مجلس انقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس ، الثلاثاء ، ان نتائج الانتخابات المعلنة غير صحيحة وشهدت عمليات تزوير وخروقات كبيرة، مشيرا الى أن جهات متنفذة قامت باقصاء خصومها عبر الانتخابات.

وقال الهايس في تصريح صحفي ان ” انتخابات تشرين شهدت اكبر عمليات التزوير وان ما اعلن من نتائج غير صحية”، مبينا أنه “جرت عمليات تلاعب واقصاء للخصوم من قبل جهات متنفذة عمدت الى تصفية حساباتها بطرق مخالفة للقانون وتمكنت من تحقيق اهدافها في احداث تغيرات كبيرة في نتائج الانتخابات لصالحها “.

واضاف ان” مفوضية الانتخابات لم تكن موفقة في ادارة عمل منتسبيها ولم تتمكن من محاسبة الجهات المتنفذة التي تلاعبت بنتائج الانتخابات امام انظارها”.

وأوضح الهايس، أن “خروج تظاهرات مطالبة باجراء عمليات العد والفرز اما بوابة المنطقة الخضراء حالة طبيعية متوقعة نظرا لوجود تلاعب بنتائج الانتخابات التي اقصت الخصوم ورفعت اسماء خاسرة بالانتخابات تحت ضغط الجهات المتنفذة”.