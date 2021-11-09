محلل يحذر من تجاهل الكاظمي لمطالب المعتصمين ومواجهتهم بالرصاص الحي

حذر المحلل السياسي كامل البياتي، من استمرار رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بتجاهل مطالب المعتصمين ومواجهتهم بالرصاص الحي، لافتا الى ان خبراء القانون اكدوا ان قرار اعادة العد والفرز اليدوي الشامل بيد الكاظمي.

وقال البياتي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان “رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي كان وراء الاحداث التي رافقت التظاهرات ويتحمل مسؤولية دماء الشهداء، كونه المسؤول المباشر عن القيادة العامة للقوات المسلحة”.

واضاف ان “الكاظمي وبحسب خبراء القانون فأن له الصلاحية من خلال مجلس الوزراء باعادة العد والفرز اليدوي الشامل من اجل حقن الدماء وتجنب التصعيد”.

وذكر البياتي ان “استمرار الحكومة بتجاهل مطالب المعتصمين يؤكد تأييدها لقتلهم واستخدام الرصاص الحي ضدهم، ومن المرجح ان يكون كل ماحدث مخطط له مسبقا بهدف ادخال البلد في حالة فوضى سياسية”.