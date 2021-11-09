عضو تحالف الفتح الشيخ ابو ضياء البصري: ثلاث دول تلاعبت بنتائج الانتخابات لتنصيب حاكم يواليها

اتهم عضو تحالف الفتح الشيخ ابو ضياء البصري، الثلاثاء، امريكا و”إسرائيل” والسعودية بالتلاعب بنتائج الانتخابات من اجل تنصيب حاكم موالي لها، مبينا ان قصف منزل الكاظمي الغاية منه تمديد حكومته.

وقال البصري في حوار معه ان “عملية التزوير في الانتخابات هي حلقة من حلقات التآمر الاميركي السعودي الصهيوني وان الارادة الاميركية هي التي تحكم على نتائج الانتخابات”، متهما “اميركا وإسرائيل والسعودية بالتلاعب بنتائج الانتخابات لتنصيب حاكم مواليا لها”.

واضاف ان “قصف منزل الكاظمي الغاية منه اضاعة دماء شهداء التظاهرات”، متسائلا “هل من المعقول ان اجهزة الرصد في السفارة الاميريكة لم ترصد المسيرات التي ضربت بيت الكاظمي”.