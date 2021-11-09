الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش جنوب سنجار

نفذت قوة من الفوج الثالث في قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية أمنيةً شملت عددا من المناطق جنوب قضاء سنجار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “العملية شملت استطلاع وتفتيش وتدقيق الأسماء للعوائل العائدة من النزوح في قرى ومناطق (تل عاكول ، گرعانة ،قرية رزو ، گبة وهب ) التي تقع جنوب قضاء سنجار، فضلا عن المناطق المحاذية لقاطع مسؤولية الفوج جنوب القضاء”.

وأضاف البيان، أن “هذه العمليات تأتي لتوفير الحماية الأمنية لاهالي قضاء سنجار”.