العصائب: اتهام الحشد جزء من المشروع التآمري على العراق

أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الثلاثاء ، ان وجود الحشد الشعبي صمام أمان العراق ، مشيرا الى ان اتهام الحشد هو جزء من المشروع التامري.

وقال الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأطراف التي تحاول الإساءة للحشد الشعبي هي جزء من المشروع الأمريكي الاماراتي” .

وأضاف أن “هناك محاولات منذ وقت طويل إلى إضعاف الحشد الشعبي”، مشيرا الى أن “الحشد الشعبي يعتبر العمود الفقري للعراق”.

ولفت الربيعي إلى أن “زج الحشد الشعبي في كل صغيرة وكبيرة هو للنيل منه”.