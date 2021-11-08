بعد محاولة اغتيال الكاظمي .. منظمة بدر تتهم الولايات المتحدة والامارات بخلط الأوراق

أتهمت منظمة بدر ، الاثنين، بعض الدول العربية والأجنبية بمحاولة قتل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في المنظمة محمد الجويبراوي في تصريح صحفي ان “هناك بعض الدول تسعى لخلط الارواق داخل العراق كي تستطيع ان تتدخل بالشؤون الداخلية بحجة ان تضع تجاربها في بعض الأمور” مبيناً ان “أمريكا وإسرائيل والامارات وراء محاولة الاغتيال”.

وأضاف ان “أمريكا والامارات والكيان الصهيوني يسعون لخلط الأوراق وجعل العراق ساحة لحرب أهلية تطيح بها الرؤوس الكبيرة والصغيرة وجعل البلاد بحالة فوضى”

ولفت الى ان “محاولة قتل الكاظمي هي من أمريكا وإسرائيل وهذا ليس اتهام بل حقيقة لان هذه الدول تسعى لاحتلال العراق بشكل اخر”.