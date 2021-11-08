حقوق: حادثة منزل الكاظمي هدفها التغطية على جريمة قتل المتظاهرين

دعا عضو حركة حقوق سعود الساعدي، الاثنين، الى ضرورة اجراء تحقيق من قبل لجان فنية متخصصة لمعرفة حقيقة ضربة منزل الكاظمي، لافتا الى انه في حال ثبوت حدوث الضربة فأن الفاعل يهدف الى التغطية على جريمة قتل متظاهري الجمعة.

وقال الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “توقيت الحادث وطبيعته الغامضة والمبهمة تطرح الكثير من التساؤلات حول غايات واهداف تنفيذ هذا الامر في هذا التوقيت بالذات”.

وأضاف ان “التحقيقات ينبغي ان تكون من قبل لجان متخصصة ومشتركة وليست تابعة الى جهات حكومية بعينها من اجل اجراء تحقيق شفاف وواضح يبين حقيقة حدوث الضربة”.

واوضح الساعدي، ان “ضربة منزل الكاظمي وفي حال ثبوت حدوثها فأن الفاعل يهدف الى تحقيق غايات سياسية، هدفها خلط الأوراق والتغطية على الجريمة التي حدثت بحق المتظاهرين السلميين”.