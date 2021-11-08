نائبة سابقة تتهم مفوضية الانتخابات بقتل المتظاهرين

اتهمت النائبة السابقة عن ائتلاف العراقية انتصار علاوي، الاثنين، مفوضية الانتخابات بالتسبب بقتل المتظاهرين السلميين المعترضين عن النتائج .

وقالت علاوي في تصريح ل/المعلومة /ان ” مفوضية الانتخابات ماطلت كثيراً لحين سقوط المتظاهرين وكان بإمكانها ان تعيد عملية العد الفرز منذ ان خرجت التظاهرات”.

وبينت ان” التظاهرات حق كفله الدستور العراقي وكان قد مضى على خروج التظاهرات اكثر من 25 يوما وكان بامكانها ان تقوم بعملية العد الفرز قبل ان يقتل المتظاهرين”.

وأشارت “عملية قتل المتظاهرين لا تمر دون عقاب وسينال كل من له اصبع في قتل المتظاهرين ويجب ان يقال أي مسؤول اعطى الأوامر بقتلهم ويحاسب”.

واكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين، ان عمليات بغداد نفت منحها أوامر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين يوم الجمعة الماضي، لافتا الى ان الفوج الذي واجه المتظاهرين كان بأمرة القائد العام للقوات المسلحة.