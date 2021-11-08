قائد عمليات بغداد يأمر بمعاقبة سائق مدرعة خالف التوجيهات خلال واجب الانتشار الأمني

وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق مدرعة خالف التوجيهات خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع العاصمة بغداد.

وذكر اعلام القيادة في بيان أن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق سائق العجلة المدرعة الذي خالف التوجيهات والضبط العسكري خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع وتقاطعات العاصمة بغداد، والذي تم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف البيان، ان "منتسبي الجيش العراقي يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري والالتزام التام بالقيافة والمظهر الجيد خلال تنفيذهم للواجبات، والذي يدل على عراقة هذا الجيش، فوجود منتسب مخالف لا يمثل بقية افراد القطعة العسكرية الملتزمة ووفق سياقات العسكرية المخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات العسكرية".