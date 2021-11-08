مقتل احد قادة داعش وتدمير ثلاث مضافات في صحراء الانبار

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين تدمير ثلاث مضافات وقتل احد قادة داعش في وادي القذف بصحراء الانبار من قبل وكالة الاستخبارات.

وقال رسول في بيان انه " بعملية نوعية وبإشراف ومتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكن رجال وكالة الاستخبارات من مداهمة ثلاثة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي القذف وجلابات ضمن صحراء الرطبة في محافظة الانبار حيث تم محاصرة وتدمير ثلاث مضافات وقتل الارهابي ابو البراء احد قادة عصابات داعش".

وأضاف، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ستواصل عملياتها التي تسر قلوب العراقيين في جميع المحافظات العراقية وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".