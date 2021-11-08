الشرطة المجتمعية توقف اربع حالات "ابتزاز" وتعيد مبالغ مالية لإحدى الضحايا

اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، ايقاف 4 حالات ابتزاز الكتروني وتعيد مبالغ مالية لإحدى الضحايا

وذكرت المجتمعية في بيان انه "ضمن جهودها الرامية لملاحقة المتورطين بجرائم الابتزاز الالكتروني تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في العاصمة بغداد ومحافظات بابل وديالى وذي قار من إيقاف (٤) حالات ابتزاز الكتروني مارسها أشخاص بحق فتيات وسيدة، هددوا ضحاياهم بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة، وتعيد مبلغ (مليون) دينار لإحدى الضحايا في محافظة بابل".

واشار البيان الى، ان " مفارز المجتمعية من الوصول إلى المبتزين ومواجهتهم بأدلة الإدانة واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، وقامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".