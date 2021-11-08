خبير امني: التحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي لن يعلن .. جهة دولية تقف خلفها

اكد الخبير الأمني صفاء الاعسم , الاثنين , نتائج التحقيق الخاص بحادثة استهداف منزل رئيس الوزراء سوف لن تعلن على الرأي العام, متهما جهة دولية متنفذة وراء هذا محاولة الاستهداف المزعومة.

وقال الاعسم في تصريح لـ / المعلومة / , ان “عملية استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي تقف خلفها جهة دولية متنفذة لكون العملية تمت وفق خطة وتفنية حديثة ولأول مرة تستخدم فيها طائرات مسيرة بمنخفض واطىء جدا”.

وأضاف ان “اللجنة المكلفة بالتحقيق سوف لن يسمح لها بالكشف عن النتائج للرأي العام وستبقى سرية لكونها خطيرة وغامضة جدا لكون جميع الكتل السياسية وحتى فصائل المقاومة ادانت واستنكرت الحادثة”، مبينا أن “جهة الاستهداف ونتائج التحقيق سيبقيان قيد الكتمان”.

وكان النائب السابق جاسم محمد جعفر كشف في تصريح سابق عن قيام مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بـ”منع” اللجنة التحقيقية بحادثة الطائرة المسيرة التي “استهدفت” منزله من الدخول على موقع الحادث واخذ العينات الجرمية.