مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة

فند مصدر أمني رفيع ،الاثنين، الرواية الحكومية بشأن وجود ثلاث طائرات في عملية ضرب منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،

مشيرا الى ان السفارة الامريكية لها القدرة على كشف أي جسم غريب في بغداد بشكل عام والخضراء بشكل خاص لامتلاكها منظومة دفاعية تعمل بشكل ذاتي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ، ان “الكاظمي غير موجود في منزله اثناء القصف والاصابة التي في يده مفبركة ولا صحة لها ،وان هناك طائرة واحدة كانت تحوم في سماء الخضراء لثلاث دقائق والقت بحمولتها وذهبت “.

وبين انه ” لا وجود لثلاث طائرات مسيرة بل طائرة واحدة حلقت في سماء بغداد والقت بحمولتها ” متسائلا “اين هي الطائرات التي سقطت او تم قصفها بالقرب من نهر دجلة “، ومؤكدا ان الكاظمي لم يكن موجودا في المكان الذي تم استهدافه .

وأضاف ان “عدم وجود صور للطائرات والاكتفاء فقط بصور الصواريخ هو دليل على ان محاولة الاغتيال مفبركة ” مبيناً ان” طائرة واحدة قصفت ولا صحة لإصابة الكاظمي”.