محلل سياسي : التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد لن تؤثر على المعتصمين بل زادتهم عزيمة وإصرارا,

اكد المحلل السياسي كاظم الحاج, الاثنين, ان التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد لن تؤثر على المعتصمين بل زادتهم عزيمة وإصرارا, مبينا أن الخطوات التصعيدية السلمية مستمرة أيضا.

وقال الحاج في تصريح لـ / المعلومة / , ان “حادثة استهداف المعتصمين التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى وكذلك استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقف خلفها جهة واحدة غرضها خلف الفتنة والفرة بين أبناء الشعب”.

وأضاف ان “عمليتي الاستهداف سوف لن توقف او تلغي الاعتصام”، مؤكدا أن “المعتصمين ازدادوا عزيمة وإصرارا وسوف يستمرون باعتصامهم لحين تحقيق المطالب المشروعة دستوريا وقانونيا”.

وأشار الحاج الى ان “المعتصمين مازالوا مصرين على اجراء خطوات تصعيدية وضمن قواعد السلمية ” , مبينا ان” من الخطوات التصعيدية هي توسيع الرقعة الجغرافية للاعتصامات وزيادة عدد المتظاهرين والمعتصمين “