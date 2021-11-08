اعفاء قائد شرطة المثنى من منصبه

قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأثنين، أعفاء قائد شرطة محافظة المثنى اللواء عبد الرضا كاطع من منصبه.

وذكر المكتب الإعلامي للغانمي في بيان مقتصب إنه "تقرر اعفاء قائد شرطة المثنى اللواء عبد الرضا كاطع من منصبه وأحالته الى دائرة المتابعة في بغداد".

إلى ذلك، كشف مصدر أمني، عن أبرز المرشحين لتولي المنصب خلفا للقائد السابق".

وقال المصدر : إن المرشحين للمنصب، هم ثلاثة احدهم لواء واثنين عمداء". وأضاف، إن "المنصب سيدار من قبل معاون القائد لحين تسمية البديل".