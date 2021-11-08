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تدهور الحالة الصحية لـ”جمال الكربولي”، في معتقلهِ، ونقله الى المستشفى.
وكالة انباء براثا
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2021-11-08
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