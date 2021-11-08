محلل امني: أميركا تكذب وكاميرات المراقبة لم ترصد وميض منظومة “سيرام”

بين المحلل الأمني، معن الساعدي، الأحد، بان “الضربة الجوية على منزل الكاظمي تتحملها سفارة أميركا في الخضراء”.

وقال الساعدي، في تصريح ل / المعلومة /، أن “يجب منع أي موظف في السفارة الأمريكية من مغادرة العراق حتى اكتمال التحقيق آمر ضروري وان العملية تشوبها بعض الاستفهامات التي بحاجة إلى أجوبة منطقية”.

ودعا الساعدي، إلى ضرورة أن “يكون المحقق العراقي شخصية خبيرة في هذا المجال كون الأمريكان سيحاولون النكران بإطفاء المنظومة آو عدم رصدها أي حركة في الأجواء علما أن المسافة التي تبعد السفارة عن منزل الكاظمي لا تتجاوز 1 كم، فيما تستطيع المنظومة رصد الهدف عن بعد 3500 متر وبدقة عالية”.

ولفت، إلى أن” كذبة اسقاط المنظومة لطائرتين من أصل ثلاث ليلة الضربة امر عار عن الصحة كون كاميرات المراقبة في المباني القريبة من المنظومة لم ترصد أي وميض نار في الأجواء آو صوت”.

واشار، إلى أن” ضرب بيت رئيس الحكومة تؤثر على السيادة العراقية التي هي بالأساس مخترقة من قبل القوات الأمريكية والتركية، وعلى جميع الأجهزة الأمنية العمل الجاد لكشف ملابسات الحادث”.