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"منعاً للإفتراء وصدّاً للفتن".. بابليون تقدم حلاً بعد استهداف منزل الكاظمي


حث الامين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية على كشف تفاصيل ما حدث، منعاً للإفتراء، وصدّاً للفتن.

وقال الكلداني في تدوينة له عبر تويتر، "لا يجوز استسهال استهداف موقع رئيس وزراء العراق، كما لا يجوز اتهام أحد لا في الداخل ولا الخارج".

وأضاف، "واجبنا الوطني ليس أن نكذّب الناس ولا أن نتهم الناس. واجبنا في هذه اللحظة، ان نحث الأجهزة الأمنية على كشف تفاصيل ما حدث، منعاً للإفتراء، وصدّاً للفتن".

وختم الكلداني تدوينته، قائلاً "عراقنا في عين العواصف، فلنحتكم للعقل".

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