نائب يتهم بلاسخارت وجهة أخرى بالوقوف وراء قتل المتظاهرين

أتهم النائب الفائز المستقل علي تركي الجمالي، الاحد مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت وراء قتل المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء.

وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العدوين اللدودين للعراق وهما بلاسخارت وادوات الكاظمي يقفان بالضد من إحقاق الحق”، مبينا أن “المشروع الذي كان يدار من قبل بلاسخارت هو المشروع التآمري والعمالة بان يكون الكاظمي على رأس الحكومة”.

وأشار إلى أن “بلاسخارت وادوات الكاظمي يقفان بالضد من مشروع إحقاق الحق من خلال قتل المتظاهرين بالرصاص الحي أو حرق الخيام”.

وكان عضو كتلة الصادقون النائب السابق محمد البلداوي أكد في وقت سابق، ان ما جرى اول امس الجمعة يتحمله القائد العام للقوات المسلحة.