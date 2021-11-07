العامري يطالب بالتثبت من حقائق “مسيّرة الكاظمي”

طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، بالثبت من حقائق “استهداف” منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ومن يقف وراء ذلك.

وقال العامري في بيان ، “ندين بشدة الاستهداف الذي حصل الليلة البارحة لمنزل رئيس مجلس الوزراء”.

وطالب العامري الجهات المختصة بـ”التحقيق في الموضوع والتثبت من الحقائق وكشف من يقف وراء ذلك ومحاسبته اياً كان”، محذرا من ان “طرفاً ثالثاً يقف وراء الحدث من اجل خلط الاوراق وخلق الفتنة”.