معلومات أمنية تكشف عن “إطفاء” منظومة السيرام خلال استهداف منزل الكاظمي

كشف الخبير الأمني صباح العكيلي , الاحد , عن معلومات مؤكدة تفيد باطفاء منظومة “السيرام” الأميركية خلال عملية استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي, مبينا ان هذه المعلومات تؤكد تورط السفارة الامريكية في تنفيذ العملية.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “معلومات مؤكدة حصلنا عليها تفيد بأن منظومة صواريخ السيرام المضادة للصواريخ والطائرات تم تعطليها خلال الفترة التي جرت فيها عملية استهداف منزل الكاظمي” , مبينا ان “عدم اطلاق صواريخ السيرام تجاه الطائرة المسيرة يؤكد صحة المعلومات” .

وأضاف انه “من غير المستبعد ان يكون رئيس الوزراء المنتهية صلاحياته طرفا في العملية وبالتعاون مع السفارة الامريكية للتغطية على جريمته بقتل المتظاهرين”.

وكان القيادي في حركة عصائب اهل الحق نعيم العبودي طالب في وقت سابق، بتشكيل لجنة فنية تحقيقية بشان استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مبينا انه من الضروري ابعاد الملف عن التحقيق باغتيال المتظاهرين.