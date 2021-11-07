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العصائب تطالب بتحقيق فني مختص بشان استهداف منزل الكاظمي


طالب القيادي في حركة عصائب اهل الحق نعيم العبودي، الاحد، بتشكيل لجنة فنية تحقيقية بشان استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مبينا انه من الضروري ابعاد الملف عن التحقيق باغتيال المتظاهرين.

وقال العبودي في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” انه “يجب النظر إلى إعلان محاولة اغتيال الرئيس الكاظمي باهتمام، وإجراء تحقيق فنّي من متخصصين للوقوف على الحقيقة بعيدًا عن العجلة في إصدار البيانات.. قبل التبيّن؟!

واضاف ان “شرط التحقيق يجب أن لا يؤثر هذا الحدث في سير التحقيق بجريمة قتل المتظاهرين”.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعا في وقت سابق، الى استمرار التحقيقات النزيهة في احداث الايام الماضية من قتل المعتصمين واستخدام مفرط للقوة، مؤكدا ان استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عمل مرفوض ومدان.

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