دعوات لشمول السفارة الأميركية بالتحقيق في استهداف منزل الكاظمي

دعا عضو تحالف الفتح محمد مهدي البياتي , الاحد , اللجنة المكلفة بالتحقيق بقضية استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي الى مساءلة السفارة الامريكية عن سبب عدم تفعيل منظومة الدفاع الجوي “سيرام”.

وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أيا كان الفاعل فانه مرفوض ومدان”, مطالبا اللجنة التحقيقية بـ”الكشف عن الفاعل لكون هدف العملية واضح وذلك لخلق فتنة واثارة المشاكل”.

وأضاف ان “الهدف الحقيقي وراء العملية المدانة توجيه الشكوك لبعض القوى السياسية وفصائل المقاومة وهم براء منها” , داعيا ” اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق بقضية الاعتداء على منزل الكاظمي الى مساءلة السفارة الامريكية عن سبب عدم تفعيل منظومة الدفاع الجوي سيرام المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء خلال عملية استهداف منزل الكاظمي” .